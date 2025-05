Polícia Civil de Carapicuíba intercepta 1,5 tonelada de maconha em Botucatu e prende motorista

Uma ação de investigação conduzida por policiais civis do 1º Distrito Policial de Carapicuíba resultou na interceptação de um caminhão carregado com 1,5 tonelada de maconha e na prisão em flagrante de um homem de 37 anos. A abordagem ocorreu neste domingo (4), na cidade de Botucatu, interior de São Paulo.

A equipe de Carapicuíba já vinha monitorando o deslocamento do veículo, que partiu do Paraná com destino à região metropolitana de São Paulo, onde a carga ilícita seria entregue a outros criminosos. Esta operação faz parte de uma investigação maior da unidade policial, que já havia levado à captura de outros traficantes e à apreensão de grandes volumes de drogas anteriormente.

Segundo informações da polícia, o motorista do caminhão teria percebido a aproximação dos agentes e alterado sua rota, o que antecipou a abordagem em Botucatu. Durante a vistoria no baú do veículo, os policiais encontraram 2.290 tijolos de maconha, totalizando 1,5 tonelada, escondidos em meio a uma carga de 18.900 copos plásticos, utilizados para disfarçar o transporte do entorpecente.

Com o flagrante, o motorista foi conduzido à Delegacia Seccional de Botucatu, onde foi autuado por tráfico de drogas. A ação da Polícia Civil de Carapicuíba impediu que a grande quantidade de maconha chegasse aos pontos de distribuição na Grande São Paulo.