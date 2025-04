‘Gritos no Silêncio’: Teatro de Osasco recebe peça e debate sobre violência contra a mulher dia 28

O Teatro Municipal de Osasco recebe na próxima segunda-feira, 28 de abril, o espetáculo “Gritos no Silêncio”, uma peça que mergulha na complexa e dolorosa realidade da violência doméstica e familiar contra a mulher. Com entrada gratuita, a apresentação ocorrerá em duas sessões, às 15h e às 19h30, seguida por um debate com especialistas e as atrizes.

Dirigida e estrelada por Célia Ramos e Maria Vitória Siviero, a peça utiliza performances teatrais e música para questionar: “Quantas mortes cabem na vida de uma mulher?”. O roteiro é baseado em histórias reais compiladas no livro “Enquanto não Cicatriza – histórias de Mulheres que sobreviveram”, fruto de pesquisa em um abrigo sigiloso.

Após cada sessão, o público terá a oportunidade de conversar com as atrizes e com Ester Francisco da Silva, especialista em violência doméstica e familiar, aprofundando a discussão sobre o combate à violência de gênero. “Buscamos através deste trabalho, trazer histórias e descrever o tamanho da dor sofrida por estas mulheres”, conta a diretora e atriz Célia Ramos.

Como parte do projeto “Gritos no Silêncio—Violência Doméstica e Familiar – vamos falar sobre isso?”, contemplado pelo Edital Paulo Gustavo 20/2023 – Difusão Cultural, exemplares do livro “Enquanto não cicatriza” serão distribuídos gratuitamente ao final das apresentações, com a presença das autoras Célia R R Meris, Maria Vitória Siviero e Silvani Maria da Silva.

SERVIÇO

O quê: Espetáculo “Gritos no Silêncio” + Debate + Distribuição de Livro

Quando: 28 de abril (segunda-feira), às 15h e às 19h30

Onde: Teatro Municipal de Osasco – Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Yara

Duração: 90 minutos (peça + debate estimado)

Ingresso: Gratuito