Guiga Magdesian assume como vereador em Osasco

A Câmara Municipal de Osasco recebeu um novo parlamentar na tarde desta terça-feira (6). Guilherme Magdesian, popularmente conhecido como Guiga, assumiu uma cadeira no legislativo municipal, ocupando o lugar do vereador Batista Comunidade, que se licenciou do cargo por um período de 31 dias. Com 2691 votos conquistados nas últimas eleições, Guiga era o primeiro suplente do partido AVANTE.

Em seu primeiro discurso como vereador, Guiga Magdesian expressou profunda gratidão pelo apoio recebido de familiares, amigos e apoiadores. Ele fez questão de agradecer nominalmente figuras políticas importantes em sua trajetória, como o prefeito Gerson Pessoa, o ex-prefeito e atual secretário de Esportes do Estado de São Paulo, Rogério Lins, a ex-primeira-dama Aline Lins e a atual primeira-dama, Gabi Pessoa. “Eles são minha inspiração. Rogério implantou essa semente no meu coração. A Aline caminhou ao meu lado e fez a diferença no Fundo Social. Sou grato ao Gerson por confiar no meu trabalho”, declarou Guiga, visivelmente emocionado.

O novo parlamentar também firmou seu compromisso com a cidade: “Prometo me doar, rodar os quatro cantos da cidade para conversar com a população e juntos construirmos uma cidade cada vez melhor. Contem comigo”, concluiu.

Trajetória de Dedicação a Osasco

Nascido e criado no bairro Vila Yolanda, em Osasco, Guiga Magdesian tem 30 anos, é casado e possui formação em Gestão Pública. Sua imersão na vida pública começou cedo, acumulando 12 anos de experiência. Guiga atuou na Prefeitura de Osasco, com passagens pelas secretarias municipais de Educação e de Transporte e Mobilidade Urbana.

Mais recentemente, entre 2023 e 2025, foi assessor do então deputado estadual Gerson Pessoa na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), fortalecendo sua experiência legislativa.

Além de sua atuação política, Guiga Magdesian é reconhecido por seu engajamento no Terceiro Setor. Há cinco anos, em parceria com seu amigo Bruno Prats, fundou o “Projeto Social Ações do Bem”, uma iniciativa que atualmente assiste mais de 800 famílias em diversos bairros da cidade, demonstrando seu compromisso com as causas sociais em Osasco.