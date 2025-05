Carga de cigarros avaliada em R$ 52 mil é recuperada em Barueri

Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na recuperação de uma carga de cigarros e alimentos não perecíveis avaliada em aproximadamente R$ 52 mil, em Barueri. O caso aconteceu na tarde de ontem (6).

A vítima relatou aos policiais que teve seu veículo, modelo Sprinter, roubado na rua Sidney Alves Ramos, em Jandira. Logo, as equipes começaram os trabalhos em busca do veículo, que foi localizado por meio de rastreamento nas proximidades da Estrada dos Pinheiros com a rua Louveira, já na cidade vizinha, Barueri.

Dentro do veículo foi localizada a carga composta por 5.200 maços de cigarros e 24 isqueiros, além de alimentos não perecíveis. Os indivíduos responsáveis pelo furto conseguiram fugir.

O caso foi registrado no 1º DP de Barueri. Ao final dos procedimentos, a carga recuperada foi devolvida à empresa vítima e o veículo Sprinter ao seu proprietário. As investigações prosseguem para identificar e prender os autores do furto.