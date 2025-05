Gustavo Bala Loka chega à França para representar o Brasil na Copa do Mundo de BMX Freestyle

O jovem atleta Gustavo “Bala Loka” Batista, natural de Carapicuíba, já está em Montpellier, na França, para representar o Brasil na etapa 2025 da Copa do Mundo de BMX Freestyle. Reconhecido como uma das principais promessas do ciclismo radical brasileiro, Bala Loka chega motivado a buscar um lugar entre os melhores do mundo na tradicional competição que integra o Festival Internacional de Esportes Extremos (FISE).

A etapa de Montpellier é considerada a mais emblemática do circuito internacional e reúne anualmente os maiores nomes da modalidade. Gustavo Bala Loka conhece bem o cenário: em 2022, ele estreou na competição e terminou em 32º lugar. No ano seguinte, em 2023, deu um salto na performance e conquistou a 13ª colocação, tornando-se o primeiro brasileiro da categoria Elite a alcançar tal feito na etapa francesa.

Em 2024, embora não tenha participado da competição, o atleta seguiu colecionando conquistas expressivas: foi medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago e também sexto colocado nas Olimpíadas de Paris, marcando presença inédita do Brasil no BMX Freestyle olímpico.

A expectativa para a edição de 2025 é alta. Com treinos intensivos e apoio técnico da Confederação Brasileira de Ciclismo, Bala Loka busca consolidar sua posição entre os principais atletas da modalidade e inspirar uma nova geração de ciclistas urbanos brasileiros.

A etapa de Montpellier acontece na primeira semana de junho e será transmitida ao vivo nas redes sociais do FISE, além de plataformas oficiais da UCI (União Ciclística Internacional).

O Brasil também será representado por outros nomes na competição, como Carolina de Souza e Débora de Oliveira, que se destacaram em edições anteriores na categoria feminina.