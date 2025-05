Zizi e Luiza Possi retornam a Barueri para show gratuito no mês das mães

Em celebração ao Mês das Mães, as cantoras Luiza Possi e Zizi Possi retornam a Barueri para um show especial. Após uma apresentação realizada no último dia 10 de maio na Praça das Artes, a dupla mãe e filha subirá novamente ao palco na cidade, dessa vez no Teatro da Praça das Artes, no dia 30 de maio, às 21h.

Os ingressos para o evento são gratuitos. A retirada online poderá ser feita a partir dessa terça-feira (27), às 10h, através do site bilheteriaexpress.com.br. Para quem preferir a retirada presencial, os ingressos estarão disponíveis na Praça das Artes a partir do dia 28 de maio, das 10h às 16h.

É importante ressaltar que os ingressos são limitados a 4 por CPF e estão sujeitos à disponibilidade. O Teatro Barueri está localizado na Rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 255, no Jardim dos Camargos, integrando o complexo da Praça das Artes. A iniciativa é da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Barueri.