Herói do São Paulo é cria de Cotia e mora em Alphaville

Uma noite histórica para o jovem Lucca Marques, morador de Alphaville, e para o São Paulo Futebol Clube marcou esta quarta-feira (14). Em sua primeira partida entre os profissionais, o atacante de apenas 17 anos marcou o gol que selou o empate em 1 a 1 contra o Libertad, do Paraguai, e classificou o Tricolor Paulista para o mata-mata da CONMEBOL Libertadores. Com o feito, Lucca tornou-se o jogador mais jovem a marcar um gol pelo clube na história da competição continental.

Nascido em 2007, Lucca Marques, que reside em Alphaville, iniciou sua trajetória no São Paulo no sub-11, onde já demonstrava faro de gol. Sua temporada de maior destaque nas categorias de base foi no sub-17, quando, ainda com 15 anos, balançou as redes 12 vezes em 34 partidas. Tratado como uma joia em Cotia, ele pulou etapas e integrou o elenco campeão da Copinha nesta temporada, atuando em oito jogos, seis deles como titular. Com 1,72m, o atacante tem como principais características a velocidade e a finalização precisa.

Após o apito final no MorumBIS, Lucca descreveu a noite como “mágica” e expressou sua gratidão ao grupo. “Parece que estou há muito tempo aqui. Eles me dão toda a confiança, me ajudam, me dão conselhos. São meus ídolos, jogadores que eu via há muito tempo, jogadores que eu vi na Europa como Oscar e Lucas, ou que eu vejo no São Paulo há muito tempo, como Luciano e Arboleda. Sem eles, sem a comissão e todo o suporte que eles me deram no dia a dia, eu não iria entrar e fazer o que eu fiz, fazer o que eu amo. Muito crédito a eles”, declarou o jovem.

Sobre a emoção de marcar seu primeiro gol profissional em uma estreia tão significativa, Lucca admitiu a euforia do momento. “Se eu falar que lembro do lance, eu menti, porque eu não lembro de nada. Só chutei, a bola entrou e felicidade. Mas a explosão da torcida é o que fica. Eu já estive do outro lado, torcendo, e poder estar do lado de dentro… todo mundo merecia sentir isso uma vez”, concluiu.

O São Paulo volta a campo no sábado (17), às 21h, quando enfrenta o Grêmio no MorumBIS, pelo Brasileirão. Pela CONMEBOL Libertadores, o próximo desafio será contra o Talleres-ARG, na terça-feira (27), às 19h, também no MorumBIS.