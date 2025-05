“Fiquei balançado”: Datena agradece SBT e se declara após gesto da filha de Silvio Santos

Após sua breve passagem pelo SBT, o apresentador José Luiz Datena compartilhou em suas redes sociais a emoção que sentiu ao receber um gesto de carinho da família Abravanel. Em um vídeo publicado nesta tarde (15), Datena revelou ter ficado “sensivelmente tocado” e confessou ter chorado com a homenagem.

No depoimento, Datena expressou profundo respeito por Silvio Santos, a quem chamou de “o maior profissional de televisão que já vi, aquele que brincava com as palavras”. Ele mencionou que sua rápida passagem pelo SBT serviu para cumprir parte de uma promessa feita ao próprio Silvio Santos de que um dia estaria na emissora.

O apresentador, recém-contratado pela Rede TV!, fez questão de agradecer o tratamento recebido por todos no SBT: “Mais do que nunca, todos eles, desde o Tião da portaria, as meninas do figurino, que me trataram tão bem, o pessoal da redação… A família do SBT foi muito legal comigo.”

A emoção maior veio com um presente especial. “Fico muito feliz de receber manifestações de carinho, mas hoje, sinceramente, fiquei balançado quando recebi essas flores com um recado muito legal dessa moça que tenho certeza que tem o DNA do pai, como a Patrícia, a Rebeca, a Renata, a Silvinha, o DNA do nosso querido Silvio Santos. A Daniela Beyruti é tão especial pra mim”, declarou Datena, referindo-se à vice-presidente do SBT.

Ele desejou que Daniela continue trilhando os passos do pai e mantenha o SBT como uma das principais emissoras do país. “O coração do Brasil cabe dentro do SBT. Deixei muitos amigos lá e sou muito grato a ela e à família dela. Obrigado por essa homenagem que me deixou sensivelmente tocado. Confesso, com os meus 67 anos, que chorei”, admitiu o apresentador.

Datena finalizou sua mensagem com uma declaração afetuosa: “Queria dizer que amo você [Daniela], amo sua família e amo o SBT.”