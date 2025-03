Homem ciumento mata a namorada a marteladas em Carapicuíba (SP)

Uma moradora de Carapicuíba (SP) de 47 anos foi brutalmente assassinada a marteladas dentro de casa pelo namorado, de 24 anos, na Vila Dirce. O caso foi exibido no jornal “Cidade Alerta”, da Record TV, na noite desta quarta-feira (26).

Segundo a reportagem, a vítima identificada como Raquel foi agredida após o parceiro, Paulo, descobrir que ela havia saído com amigas. De acordo com familiares, o casal havia discutido antes do crime e Paulo teria tentado asfixiá-la com um cordão. Ele foi embora após a discussão, mas retornou na madrugada e desferiu várias marteladas na vítima, que não resistiu.

Uma das filhas de Raquel relatou que foi o primo de Paulo quem acionou a polícia após o criminoso confessar o crime: “Quando ele [Paulo] fugiu, contou para o primo dele o que tinha feito”, disse à Record TV.

Paulo, que veio da Bahia para Carapicuíba, possui um histórico de violência contra mulheres, segundo conhecidos. Seu relacionamento com Raquel era recente, apenas dois meses, mas muito conturbado e marcado por discussões, ciúmes e violência.

Raquel era dona de casa e deixou quatro filhos. “A história de vida da minha mãe era bem sofrida, ela passou por muita coisa, mas nunca abriu mão dos filhos. Tirava dela para suprir a gente sempre”, lamentou a filha da vítima.

Paulo fugiu após o crime e ainda não foi encontrado pela polícia. Quem tiver informações que possam ajudar os policiais a chegarem ao paradeiro dele pode entrar em contato com a Polícia no 190 ou ainda o Disque Denúncia no 181.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou, em nota ao Visão Oeste, que as investigações do caso estão sendo conduzidas pela Delegacia de Defesa da Mulher de Carapicuíba “que realiza diligências para localizar o autor bem como esclarecer os fatos”. Outros detalhes serão preservados para “garantir a autonomia do trabalho policial”.

Com informações do “Cidade Alerta”, da Record TV