Rafael Infante apresenta “Terapia Infernal” em Osasco

O ator e comediante Rafael Infante chega a Osasco com seu espetáculo “Terapia Infernal”. A apresentação única será neste domingo (30), às 18h30, no Teatro Aspro.

Em “Terapia Infernal”, Rafael Infante interpreta o próprio Diabo, que escolhe a dedo seus pacientes para trazer à tona observações relevantes sobre a humanidade atual, com muito humor e musicalidade. O espetáculo convida o público a refletir sobre a coragem de se expor e questionar a si mesmo, explorando a zona de desconforto do autoconhecimento.

Rafael Infante é um nome conhecido no cenário do entretenimento brasileiro. Sua trajetória inclui passagens pelo grupo de improvisação Avacalhados e pelo renomado canal de comédia Porta dos Fundos. No teatro, protagonizou o solo de humor “Infantaria”, que circulou por diversos estados do país e foi visto por mais de 400 mil espectadores.

Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Express.

