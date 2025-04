Homem é preso após roubo de veículo à mão armada em Taboão da Serra

Um homem foi preso na noite desta terça-feira (15) por policiais militares do 36º Batalhão de Polícia Militar sob suspeita de roubo de veículo em Taboão da Serra. A prisão ocorreu após a equipe, que realizava patrulhamento na área, ser acionada por pedestres.

As testemunhas relataram o crime, que envolveu o roubo de um Jeep Renegade, e indicaram a direção para onde os criminosos haviam fugido. Com as informações, os policiais localizaram e abordaram o veículo roubado momentos depois.

Durante a abordagem, o condutor confessou ter cometido o roubo e mencionou a participação de um comparsa. Segundo o detido, este segundo indivíduo conseguiu fugir levando consigo a arma utilizada no assalto, além do telefone celular pertencente à vítima.

O suspeito detido e o caso foram encaminhados ao 1º Distrito Policial (DP) de Taboão da Serra. A ocorrência foi registrada como roubo qualificado.