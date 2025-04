Batalha da Aldeia de Barueri leva competição de MCs ao novo palco ‘Quebrada’ do The Town 2025

O festival The Town anunciou uma novidade para sua edição de 2025: o Palco Quebrada. Dedicado à representatividade da música popular e periférica, como rap, trap, samba e pagode, o palco terá como um de seus grandes destaques a Batalha da Aldeia (BDA), originária de Barueri.

Em uma parceria com o evento, a BDA realizará a “Superliga The Town”, uma competição de MCs que será atração durante os cinco dias do festival. O formato contará com 32 MCs convidados, divididos em quatro dias de classificatórias (6/9, 7/9, 12/9 e 13/9). Em cada classificatória, 8 MCs batalharão, com o campeão e o vice avançando para a grande final. A final acontecerá no dia 14/9, reunindo os 8 MCs classificados.

O Palco Quebrada, que terá o cantor Belo como embaixador, também contará com shows de nomes como Criolo, MC Hariel, KayBlack, Black Pantera, Péricles, Dexter e Duquesa, reforçando a proposta de diversidade musical.

A Batalha da Aldeia celebrou a participação como “muita honra e satisfação”, destacando a oportunidade de celebrar a cultura hip-hop em um dos maiores festivais do Brasil.

O festival The Town acontecerá em setembro de 2025, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A pré-venda de ingressos está marcada para 20 de maio, com a venda para o público geral iniciando em 27 de maio.