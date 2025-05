Horóscopo de Hoje, sexta-feira, 23/05/2025: confira as previsões do dia para o seu signo

Horóscopo de Hoje, sexta-feira, 23/05/2025: confira as previsões do dia para o...

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Neste dia, procure não colocar em risco a sua paz emocional tomando decisões sem antes analisar tudo. Reaproxime-se dos seus entes queridos. As preocupações do dia a dia têm te afastado, mas quando você realmente quer, o tempo aparece. Amor: Certos eventos vão se alinhar de forma surpreendente. Uma série de situações se conectará, deixando claro que nada é obra do acaso. O amor surgirá….

Horóscopo de Hoje: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Hoje o cosmos pede para você, voltar-se para si. Você está se entregando demais aos outros e esquecendo de suas necessidades. Cuide da sua privacidade e do seu bem-estar. Seu primeiro dever é com você mesmo. Nem tudo o que chega é verdade. Amor: Depois de algumas trocas de olhares e mensagens envolventes, você sentirá um forte desejo de se aproximar mais de alguém. Essa vontade de convivência…

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Você está com o carisma nas alturas neste dia. Sua capacidade de convencer e sua energia contagiante vão te destacar. Não adie mais aquilo que deve fazer; faça aquela ligação ou visita. Não tenha medo o "lobo" não vai te pegar. Amor: As previsões indicam que uma pessoa altamente atraente surgirá em seu caminho. Essa aproximação será uma oportunidade rara e decisiva para criar um….

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Seu sonho logo se transformará em realidade. A perseverança compensa e os astros mostram que o que você tanto deseja se aproxima. Seja verdadeira com quem precisa ouvir a verdade. Mesmo que doa, será um ato de lealdade. Amor: Existe alguém ao seu redor esperando algo diferente do que você tem mostrado. Não caia na armadilha da rotina ou do comodismo emocional. Este é o momento…

Horóscopo de Hoje: LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Este dia pede reflexão e paz interior. Que tal tirar alguns minutos para se afastar do que te incomoda? Você precisa de calma para organizar os pensamentos. Não espere demais para fazer o que deseja — a vida não premia os covardes. Amor: Agora é a hora de deixar que seus instintos guiem suas decisões no campo sentimental. Mesmo que surjam dúvidas, observe atentamente os sinais e atitudes da…

Horóscopo do Dia: VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Hoje, o alerta é claro: não perca o contato com a realidade. Existe alguém próximo — talvez um amigo — tentando te influenciar ou tirar você do seu centro. Mantenha os pés firmes no chão e confie no seu senso crítico. Isso evitará problemas. Amor: Para que algo novo aconteça, é essencial sair da zona de conforto. Faça um esforço consciente para renovar o romantismo e se abrir para novas possibilidades…

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Uma nova conexão está prestes a acontecer, e essa pessoa vai mexer com sua cabeça de um jeito positivo. Ela fará você repensar atitudes erradas e abrir sua mente. Fortaleça sua intuição e psique — ninguém conseguirá te enganar. Amor: Prepare-se para viver um vínculo afetivo mais forte do que o habitual. Mesmo com pouco tempo de convivência, a conexão será imediata e intensa, como se…

Horóscopo de Hoje: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Se você tem se sentido sem energia ou passivo, hoje é o dia para virar esse jogo. Seja autêntico e recupere sua vibração natural para não afastar as pessoas. Uma viagem pode ser cancelada, mas calma, o Universo está te protegendo. Amor: Nos momentos em que tudo parece estagnado e sem novas possibilidades, a vida amorosa surpreende. Esse será o sinal de que as energias estão mudando a….

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Hoje, você pode se sentir mais sensível e controlador do que o normal. Cuidado para não sobrecarregar os outros. Nem sempre é o que você diz, mas como diz. Se errar, peça perdão — mas tente evitar os conflitos logo de início. Amor: Você ficará encantada com o brilho no olhar de alguém que, ao se encontrar com você, demonstrará um interesse verdadeiro e iluminado. Esse tipo de troca…

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

A energia do dia pede que você tenha mais paciência com os mais velhos. Eles carregam experiências valiosas que um dia também serão suas. Admite seus erros? Você se sentirá mais leve e resolverá desentendimentos. Amor: Seu desejo por afeto e romantismo estará especialmente aflorado neste período. Uma série de conversas leves e espontâneas evoluirá naturalmente para algo mais…

Horóscopo de Hoje: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Tem alguém fofoqueiro perto de você? O melhor a fazer é dizer o que ele quer ouvir e seguir seu caminho. Nada de confrontos desnecessários. Não sofra por coisas que não têm conserto. Em breve, você verá que tudo isso será apenas motivo de riso. Amor: Você terá a chance de viver momentos intensos com alguém que despertará sentimentos únicos. O que antes parecia apenas atração pode se transformar…

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Você está prestes a se livrar de alguém que torna sua vida insuportável. O conselho é claro: não discuta, nem mesmo se tiver razão. Sua paz vale mais. Se você percebe ciúmes de alguém, ignore. Quem inveja, sofre sozinho — não perca o sono por isso. Amor: Está chegando um tempo de alegrias e emoções inesperadas. Tudo indica que um relacionamento está prestes a começar, mas é importante que você…