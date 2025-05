Qualifica SP prorroga inscrições para mais de mil vagas em cursos profissionalizantes gratuitos até domingo (25)

O programa Qualifica SP, uma iniciativa do governo estadual, estendeu o prazo de inscrições para seus cursos até este domingo, 25 de maio. São 1.165 vagas disponíveis em diversas áreas, com aulas presenciais e foco na empregabilidade.

Os cursos serão ministrados em 29 cidades paulistas. Para atender a diferentes rotinas, as aulas serão oferecidas em três turnos: manhã (8h às 12h), tarde (13h às 17h) e noite (18h às 22h). A lista completa dos municípios com cursos disponíveis e mais detalhes podem ser consultados no site do programa.

As oportunidades estão divididas em duas modalidades principais:

Novo Emprego: Destinada a jovens e adultos entre 25 e 59 anos que buscam uma nova qualificação ou desejam ingressar em uma nova carreira. Os cursos disponíveis são: Almoxarife (20 vagas), Gestão de Pessoas (80 vagas), Logística (40 vagas) e Operador de Empilhadeira (480 vagas).

Meu Primeiro Emprego: Focada em jovens de 16 a 24 anos que procuram sua primeira inserção no mercado de trabalho. As opções incluem Auxiliar Administrativo (440 vagas) e Pacote de Informática (105 vagas).

A seleção dos cursos foi baseada em análises das demandas do mercado de trabalho em todo o estado, com o objetivo de conectar o aprendizado diretamente com as oportunidades de emprego existentes.

Como se inscrever:

As inscrições permanecem abertas até as 23h59 de domingo (25) no site www.qualificasp.sp.gov.br. Para participar, os candidatos devem ser alfabetizados, residir no estado de São Paulo e ter idade compatível com a modalidade escolhida. Em caso de um número de inscritos superior ao de vagas, terão prioridade menores de idade, pessoas com deficiência, desempregados e indivíduos com baixa renda.

Os candidatos selecionados serão convocados por e-mail e deverão comparecer à unidade do curso escolhida nos dias 26 ou 27 de maio para confirmar a matrícula. A previsão é que as aulas comecem no dia 28 de maio. Para obter o certificado de conclusão, é necessário ter, no mínimo, 75% de presença nas aulas.