Idoso é resgatado de apartamento em chamas em Barueri

Uma ação rápida de policiais militares salvou a vida de um idoso que estava preso em seu apartamento, que foi atingido por um incêndio, na manhã desta terça-feira (20), na Vila Nova, em Barueri.

A equipe da 5ª Companhia da Polícia Militar percebeu uma grande quantidade de fumaça saindo da janela de um apartamento na rua Canário, enquanto se deslocava pela Avenida 26 de Março.

Ao se aproximarem, os policiais encontraram moradores desesperados na via, informando que havia um incêndio em um dos apartamentos localizado no 6º andar do prédio, e que um senhor de idade residia no local e estava na janela pedindo socorro, preso dentro do imóvel.

Imediatamente, a equipe solicitou o apoio do Corpo de Bombeiros, mas decidiu entrar no residencial antes mesmo da chegada dos bombeiros. Enquanto se dirigiam ao apartamento em chamas, os PMs realizaram a evacuação de todo o prédio.

Ao chegarem ao apartamento indicado, encontraram a porta trancada e precisaram arrombá-la para ter acesso. Dentro do imóvel, já tomado pelas chamas, os policiais localizaram o idoso caído no chão e desacordado devido à inalação de muita fumaça. Ele também apresentava queimaduras nos dois braços, de acordo com a PM.

A vítima foi retirada do apartamento e encaminhada ao pronto-socorro do SAMEB, onde recebe atendimento médico. Não há informações sobre o seu quadro de saúde. O fogo foi contido pelos bombeiros e as causas do incêndio serão apuradas.