Próxima edição do ‘Esquenta Thermas’ terá show de Hungria no parque aquático de Cotia

Próxima edição do ‘Esquenta Thermas’ terá show de Hungria no parque aquático...

O parque aquático Thermas da Mata, em Cotia, já tem data e atração principal confirmadas para a próxima edição do seu popular evento musical: o cantor Hungria comandará o 6º Esquenta Thermas no dia 14 de setembro.

A mais recente edição do Esquenta Thermas, realizada no domingo (18), foi marcada por um dia de muita música, diversão e experiências aquáticas, reunindo mais de 4 mil pessoas. O destaque foi a apresentação da Turma do Pagode.

Com o sucesso da última edição, o Thermas da Mata não perdeu tempo e já engatilhou o próximo grande show. O retorno de Hungria ao parque é especial, pois o artista escolheu o local como cenário para a gravação de seu DVD “Virou Verão” em setembro do ano passado. A expectativa é de um show repleto de hits e energia contagiante.

Os ingressos para o 6º Esquenta Thermas com Hungria, no dia 14 de setembro, já estão à venda através do site oficial do parque (www.thermasdamata.com.br). Um lote promocional está disponível com valores a partir de R$ 59 para adultos e R$ 55 para crianças.