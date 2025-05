Igor Guimarães apresenta novo show “Stand Up de Humor” neste sábado (17) em Barueri

Igor Guimarães apresenta novo show “Stand Up de Humor” neste sábado (17)...

O comediante Igor Guimarães se apresenta em Barueri neste sábado (17), às 21h, com seu show solo, intitulado “Stand Up de Humor”. A apresentação será na Praça das Artes.

Após quatro anos viajando pelo Brasil com o sucesso “Benignismo”, Igor retorna com um espetáculo renovado, prometendo uma nova estrutura e arranjo que mescla seu característico humor com música 100% autoral. O roteiro abordará temas variados, desde conflitos familiares e histórias marcantes de amigos até experiências de viagens e observações sobre acontecimentos atuais.

Uma das marcas registradas de Igor Guimarães é sua capacidade de adaptação e improviso. O comediante não segue um roteiro rígido, preferindo atuar conforme a energia do momento e a interação com a plateia. O público pode esperar uma mistura de piadas já consagradas e queridas pelos fãs, textos inéditos e, claro, muita espontaneidade.

Restam poucos ingressos disponíveis. As vendas estão sendo realizadas exclusivamente pelo site Bilheteria Express.

O Teatro Barueri Praça das Artes fica na R. Min. Rafael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos.