Osasco recebe masterclass gratuita sobre inovação e sustentabilidade na cultura

O CultSP PRO, programa de qualificação profissional, inovação e sustentabilidade criado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e gerido pelo IDG (Instituto de Desenvolvimento de Gestão) realiza uma masterclass focada nos temas “Inovação e Sustentabilidade na Cultura” nesta sexta-feira (16) em Osasco. O evento, que visa apresentar os conceitos e suas relações no contexto cultural, faz parte das propostas do CultSP PRO para a qualificação profissional no município de Osasco.

A masterclass está agendada para o dia 16 de maio, das 10h às 12h, e será realizada no Espaço Cultural Grande Otelo, localizado na Rua Dimitri Sensaud de Lavoud, 100, na Vila Campesina, em Osasco.

Este encontro é uma oportunidade para compartilhar ideias, fortalecer a formação de profissionais e impulsionar novas possibilidades no setor cultural. A entrada é gratuita e não há necessidade de inscrição prévia.

SERVIÇO

Masterclass CULTSP PRO: Inovação e Sustentabilidade na Cultura