Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visitará Osasco em abril

A cidade de Osasco receberá a imagem oficial e peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do Pará, entre os dias 24 e 26 de abril.

A programação deve concentrar os devotos em diversos pontos da cidade, incluindo uma carreata saindo da Paróquia Imaculada Conceição, no Km 18, até a Catedral de Santo Antônio.

Dentro da programação religiosa, destaca-se também o encontro no dia 25 de abril, a partir das 18h, na Arena Concha Acústica da FITO (Avenida das Flores, 701, Jardim das Flores). O evento contará com Terço, Momento Mariano, Santa Missa e show de evangelização com Fátima Souza.

“É uma honra para nossa cidade acolher a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Este momento reforça nossa conexão com a fé e a cultura”, afirmou o prefeito Gerson Pessoa.

Confira a programação completa da passagem da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré por Osasco:

24/04

14h30 – Chegada no Aeroporto de Guarulhos (Traslado em carro fechado para o Campo de Marte)

15h30 – Saída do Campo de Marte de helicóptero em direção a Quitaúna.

16h – Cerimônia Reservada de Acolhida da Imagem no Quartel do Exército (regimento Raposo Tavares) 4º BIMEC.

16h30 – Saída em carro aberto para a Paróquia Imaculada Conceição do Km 18.

17h – Acolhida do povo em geral a Imagem na Paróquia Imaculada Conceição do Km 18

17h30 – Carreata da Imaculada até a Catedral de Santo Antônio

18h – Chegada na Catedral e acolhida dos guardas e da diretoria no hotel e alimentação

20h – Missa Solene na Catedral

21h30 – Procissão luminosa até a Capela de Jesus Sacerdote

22h15 – encerramento.

25/04

07h – Missa na Capela de Jesus Sacerdote

09h às 11h – Visitas Pastorais

11h – Visita a Prefeitura de Osasco

15h – Translado em carro fechado ao Seminário Diocesano de São José

15h45 – Saída da Imagem em carro fechado para a paróquia Senhor do Bonfim

16h – Tempo de visitação na Paróquia Senhor do Bonfim

17h30 – Saída em carro fechado para a FITO

18h – Acolhida do Povo e da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré.

18h30 – Terço com o Apostolado da Oração

19h – Momento Mariano e devocional

20h – Santa Missa

22h – Show de evangelização com Fátima Souza.

23h30 – Encerramento

26/04

07h30 – Visita da Imagem em carro aberto ao Conjunto Hervy

08h15 – Encontro dos religiosos e religiosas da Diocese de Osasco e moradores do Conjunto Hervy com Nossa Senhora

09h – Saída da Imagem para o Exército de Quitaúna de onde irá de helicóptero para a Vila Olímpica Mário Covas