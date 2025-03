Osasco realiza mega ação contra dengue neste sábado (29)

A Prefeitura de Osasco realizará neste sábado (29), uma mega-ação de combate à dengue. Mais de 600 servidores públicos estarão mobilizados das 8h às 12h em diversos bairros da cidade, intensificando as medidas de prevenção e controle do Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença.

A ação, que visa orientar os munícipes e eliminar possíveis focos do mosquito, contará com a distribuição de flyers informativos, visitas domiciliares e comerciais realizadas por agentes de saúde, além da pulverização de áreas com veículos e drones. A utilização de drones permitirá alcançar locais de difícil acesso, garantindo uma cobertura mais abrangente na luta contra a dengue.

No sábado, as equipes concentrarão seus esforços nos bairros Rochdale, Munhoz Jr., Vila Menck, Helena Maria, Ayrosa, Piratininga, Portal D’Oeste, Aliança, Baronesa, Jardim Elvira, Mutinga, IAPI, além de Km 18, Quitaúna e Centro.

O prefeito Gerson Pessoa, que acompanhará a mega-ação, reforçou o compromisso da administração municipal com a saúde da população. “Vamos realizar quantas ações forem necessárias para reduzir os focos do Aedes aegypti e orientar a nossa população. A luta contra a dengue é de todos”, declarou o prefeito.

A concentração da mega-ação será às 8h30 na Avenida Graciela Flores de Piteri, no bairro Aliança. A prefeitura convida a população a participar ativamente da iniciativa, adotando medidas preventivas em suas residências e colaborando com os agentes de saúde.

Serviço: