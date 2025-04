Inscrições abertas para cursos e oficinas do Sebrae-SP em Osasco

O escritório regional do Sebrae-SP em Osasco está com inscrições abertas para oficinas e cursos presenciais voltados ao desenvolvimento de empreendedores e futuros empresários durante o mês de abril. As atividades, que incluem opções gratuitas e pagas, visam aprimorar habilidades essenciais em planejamento e gestão de negócios.

Todos os cursos serão ministrados na sede do Sebrae-SP em Osasco, localizada na Avenida Dionysia Alves Barreto, 99, Vila Osasco. Os participantes que concluírem as atividades receberão certificado. As inscrições devem ser realizadas online, por meio de links específicos para cada curso.

Confira a agenda e os detalhes das capacitações:

Curso “Turbine seu negócio” (Gratuito)

Focado em habilidades cruciais para a gestão, como formação de preço, fluxo de caixa e estratégias de divulgação para impulsionar o empreendimento.

Carga horária: 16 horas

Data e horário: 14 a 17 de abril, das 18h às 22h

Vagas: 35

Inscrições: Agenda de cursos do SEBRAE OSASCO

Oficina “Comece a organizar sua ideia de negócio” (Gratuita)

Ideal para quem está na fase inicial de planejamento, esta oficina ensina a sistematizar informações e estruturar ideias de negócio de forma visual e prática, utilizando a ferramenta Canvas.

Data e horário: 23 de abril, das 18h às 22h

Vagas: 40

Inscrições: Agenda de cursos do SEBRAE OSASCO

Curso “Faça o planejamento do seu negócio utilizando o canvas de marketing” (Pago)

Esta atividade prática aborda a elaboração de ações de marketing eficazes, utilizando o Canvas de Marketing para melhorar o planejamento e os resultados da empresa.

Data e horário: 28 e 29 de abril, das 18h às 22h

Vagas: 35

Investimento: R$ 123,00(ou 2x de R$ 61,50 sem juros)

Inscrições: Agenda de cursos do SEBRAE OSASCO

LEIA TAMBÉM// Saúde mental no trabalho: ACEO alerta empresas de Osasco sobre impactos da nova NR-1