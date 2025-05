Inscrições abertas para o 1º passeio ciclístico da juventude de Osasco

A Secretaria Executiva da Infância e Juventude de Osasco convida toda a população para o 1º Passeio Ciclístico da Juventude de Osasco. O evento será realizado no próximo domingo, dia 18 de maio, com concentração a partir das 8h30 em frente à Prefeitura Municipal.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas antecipadamente através do link 1° PASSEIO CICLÍSTICO DA JUVENTUDE DE OSASCO.

Para participar do passeio, basta comparecer ao local com sua bicicleta. Além da pedalada, o evento contará com sorteio de brindes e outras atividades para os participantes, prometendo uma manhã de diversão e confraternização.

A iniciativa, que conta com a parceria da Companhia Municipal de Transportes de Osasco (CMTO), da Anhanguera e do Osasco Plaza Shopping, busca incentivar a prática esportiva e o lazer entre os jovens e a comunidade em geral.