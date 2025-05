Parque da Cidade recebe a apresentação única da Caravana dos Pássaros Errantes

Neste domingo, dia 11 de maio, às 16h, a cidade de Itapevi será palco de uma experiência cultural única e totalmente gratuita. O Parque da Cidade (localizado na R. Prof. Dimarães Antônio Sandei, Vila – Jardim Nova Itapevi) receberá a apresentação única do espetáculo “A Caravana dos Pássaros Errantes”, apresentado pelo talentoso Grupo Nômade, de São José dos Campos.

A promessa é de uma tarde repleta de música contagiante, danças vibrantes e toda a magia envolvente da cultura cigana, costurada em uma história cheia de mistério e emoção. O público está convidado a simplesmente chegar e se deixar levar por esta jornada inesquecível, sem nenhum custo.

O espetáculo mergulha em uma narrativa baseada em fatos reais: a saga de uma caravana cigana de passagem pelo Piauí em 1913. Após um desentendimento com um poderoso comerciante local, uma volante policial é acionada para persegui-los. A partir daí, os ciganos se veem forçados a uma fuga desesperada contra o ódio e o preconceito, lutando para manter sua liberdade. O que eles não esperavam, no entanto, era cruzar o caminho de uma antiga lenda, guardada por séculos.

“A Caravana dos Pássaros Errantes” é descrito como uma obra repleta de beleza e poesia, transitando habilmente entre o humor e o drama. Um dos grandes destaques é a trilha sonora, com músicas ciganas de diversas partes do mundo tocadas ao vivo pelos próprios artistas, proporcionando uma imersão sonora e cultural profunda.

A realização do evento conta com o apoio do ProAC, Secretaria de Cultura de Itapevi, CultSP, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e do Governo do Estado de São Paulo, reforçando o compromisso com a difusão da arte e da cultura.