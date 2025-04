Inscrições abertas para oficinas teatrais gratuitas visando composição de elenco em Cotia

Estão abertas as inscrições para oficinas teatrais gratuitas que têm como objetivo a composição de elenco. A iniciativa busca formar novos talentos para as artes cênicas.

As aulas terão início no dia 5 de maio, às 14h30. O local das oficinas será a Biblioteca Batista Cepelos, situada na Avenida Professor Manoel José Pedroso, 1147, no Parque Bahia.

Para participar, o único requisito é ter, no mínimo, 15 anos de idade. Os interessados devem realizar a inscrição enviando uma selfie, nome e idade para o número de WhatsApp (11) 9.3936-9529.

A participação nas oficinas é totalmente gratuita.