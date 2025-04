Parque Teresa Maia recebe 4ª Caminhada Inclusiva de Cotia neste sábado (26)

O Parque Teresa Maia, em Cotia, será o palco da 4ª edição da Caminhada Inclusiva neste sábado, 26 de abril. Organizado pelo Instituto AME com o apoio da Prefeitura de Cotia, o evento busca chamar a atenção para a necessidade de acessibilidade, pertencimento e bem-estar de crianças e jovens atípicos, bem como de seus responsáveis.

A concentração está marcada para às 9h no parque, localizado na Rua Felipe Paltronieri (antiga Rua Santarém), na região da Granja Viana. A partir daí, os participantes seguirão em caminhada, fortalecendo a mensagem de inclusão e conscientização.

Segundo os organizadores, as inscrições prévias para o evento já foram encerradas. No entanto, a participação é aberta a todos que desejam apoiar a causa, mesmo sem inscrição. Quem comparecer poderá se juntar à caminhada e participar das diversas atividades que serão realizadas no parque ao longo da manhã.