Inscrições para Miss e Mister Melhor Idade 2025 de Carapicuíba começam na segunda (28)

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania, anunciou a abertura das inscrições para o concurso Miss e Mister Melhor Idade 2025. Moradores da cidade com 60 anos ou mais podem se candidatar a partir desta segunda-feira, 28 de abril.

O concurso busca valorizar a beleza e a elegância da terceira idade, promovendo a autoestima e a integração social. Os interessados em participar podem realizar a inscrição de duas formas: presencialmente, no Centro de Convivência do Idoso (CCI), localizado na Avenida Comendador Dante Carraro, 333, no Ariston, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h; ou de forma online, através deste link. Para a inscrição presencial, é necessário apresentar RG e comprovante de residência.

Além da idade mínima de 60 anos e da residência em Carapicuíba, os candidatos devem se comprometer a comparecer e participar dos ensaios preparatórios. No dia do evento, deverão se apresentar com traje social: vestido longo para as mulheres e terno e gravata para os homens.

A grande final do concurso está marcada para o dia 14 de junho, um sábado, às 18 horas, no CEEAC Planalto. O evento contará com uma apresentação especial do grupo Trio Los Angeles. Os vencedores (Miss e Mister) terão a honra de representar Carapicuíba na etapa estadual do concurso Miss e Mister Melhor Idade.

Serviço: