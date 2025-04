Instituto Federal confirma instalação de campus em Cotia ainda este ano

A instalação de um campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) em Cotia foi confirmada para este ano. A informação foi dada ao prefeito Welington Formiga durante uma reunião nesta semana com o reitor da instituição, Silmário Batista dos Santos.

O encontro serviu para alinhar os próximos passos e confirmar a destinação de R$ 41 milhões pelo Governo Federal para a aquisição do prédio da antiga fábrica Europan, localizado no Jardim da Glória. O espaço será adaptado para abrigar a nova unidade de ensino, que contará com o apoio logístico e institucional da Prefeitura de Cotia.

O futuro campus do IFSP em Cotia oferecerá uma variedade de cursos gratuitos, incluindo técnicos, ensino médio integrado ao técnico e cursos de nível superior. A expectativa é que a unidade atenda mais de 1.400 estudantes da cidade e região.

“Agradeço ao presidente Lula e ao Ministro da Educação, Camilo Santana, por prestigiarem Cotia e região com este instrumento público, que será esperança para transformar vidas”, declarou o prefeito Welington Formiga após a reunião.

O reitor Silmário Batista dos Santos ressaltou a importância da iniciativa. “É escola pública, portanto, ensino gratuito e de qualidade que contribuirá para o desenvolvimento econômico, cultural e social de Cotia e região”, afirmou. A previsão é que, após a conclusão do processo de compra e das adaptações necessárias no imóvel, o campus seja inaugurado ainda em 2024.

Acompanharam o prefeito na reunião o Secretário de Licitações e Logística, Marcio José Gomes (Marcio Dola), e o Secretário Adjunto de Trabalho e Renda, César Roberto Rossi, reforçando o envolvimento da administração municipal no projeto.