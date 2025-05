Instituto Cacau Show lança novo curso de música em Itapevi

O Instituto Cacau Show anunciou para julho o início do projeto “Música Show”. O projeto vai oferecer aulas gratuitas de Baixo, Violão, Guitarra, Canto, Teclado e Bateria & Percussão. Segungo os organizadores, o objetivo é proporcionar acesso estruturado, inclusivo e de alta qualidade à arte sonora para a comunidade.

Essa será a primeira unidade da Música Show, que será instalada no próprio Instituto Cacau Show, em Itapevi. As vagas serão destinadas a dois públicos principais: jovens com idade entre 12 e 17 anos e adultos a partir dos 18 anos.

A proposta pedagógica da Música Show visa oferecer um percurso formativo completo, com ênfase não apenas no desenvolvimento artístico dos participantes, mas também em seus aspectos emocionais e sociais. O programa de aulas incluirá uma variedade de instrumentos, buscando atender a diferentes interesses e talentos.

Os interessados em participar do projeto já podem manifestar seu interesse preenchendo um formulário online disponibilizado pela organização. O link para cadastro é: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMyWHoyvNoNCTBV29wRUHfWNQbOKofG-iSk4aiMtqEFFfX7w/viewform.