Festival de Churrasco “Made In Fogo” agita o Shopping Granja Vianna em maio

O Shopping Granja Vianna, em Cotia, será o palco do festival gastronômico “Made In Fogo” nos dias 23, 24 e 25 de maio. Com entrada gratuita, o evento promete ser um paraíso para os amantes de um bom churrasco, reunindo diversas estações com cortes especiais e um time de assadores renomados preparando as delícias na brasa.

Realizado no estacionamento do shopping, o “Made In Fogo” oferecerá uma experiência completa para toda a família. Além das variadas opções de carnes, o festival contará com uma estação de doces para adoçar o paladar. A programação se estende com shows ao vivo, chopp gelado e uma seleção de drinks.

Pensando no conforto de todos, o evento disponibilizará um lounge para relaxar e um lounge kids, um espaço dedicado para a diversão das crianças. E para quem não abre mão da companhia de seu animal de estimação, a boa notícia é que o “Made In Fogo” é totalmente pet friendly.