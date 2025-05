Itapevi abre vagas para corpo coreográfico da banda marcial municipal

A Prefeitura de Itapevi está com inscrições abertas para interessados em integrar o Corpo Coreográfico da Banda Marcial Municipal. As vagas são destinadas a crianças e jovens a partir de 10 anos que gostam de dançar e desejam participar das apresentações do grupo.

Não é necessário ter experiência prévia para se candidatar. As inscrições devem ser realizadas presencialmente na Escola Livre de Música, localizada na Avenida Presidente Vargas, 88, no Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Para efetuar a inscrição, os interessados devem apresentar um documento com foto e comprovante de endereço. Menores de 16 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4142-1304.