Amanda Kimberlly e Helena, filha de Neymar Jr., vão se mudar para Alphaville

E tem mais personalidades chegando a Alphaville, reduto de ricos e famosos situado entre Barueri e Santana de Parnaíba. A modelo Amanda Kimberlly, mãe de Helena – filha de Neymar Jr. –, está prestes a se mudar para uma mansão que teria sido comprada pelo jogador de futebol.

A informação foi divulgada com exclusividade pelo “Portal Leo Dias” nesta segunda-feira (26). Segundo a matéria, Neymar Jr. teria adquirido o imóvel avaliado em R$ 5,5 milhões para abrigar sua terceira filha, de 10 meses, e a mãe dela.

Dentre os atrativos da mansão estão: cinco suítes, piscina, espaço dedicado para brinquedoteca, duas cozinhas, adega, jardim vertical e até uma charmosa horta, ainda segundo o portal de notícias.

A decisão de Neymar em investir no imóvel em Alphaville não teria sido por acaso. A intenção do jogador seria manter Helena próxima ao seu núcleo familiar, já que sua irmã, Rafaella Santos, reside no mesmo condomínio.

Amanda ainda não se mudou para o imóvel, que deve passar por uma reforma nos próximos meses, ainda segundo o portal. Contudo, a influenciadora parece já estar se familiarizando com o novo ambiente. Ontem (25), ela compartilhou alguns registros de Helena dando seus primeiros passos, aparentemente durante uma visita à nova casa.

Amanda Kimberlly, que ganhou notoriedade ao participar do reality show “Are You The One Brasil“, da MTV, em 2016, hoje acumula 1,3 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram, onde compartilha aspectos de seu trabalho como modelo, momentos com a filha e fragmentos de sua rotina.

Em Alphaville, Amanda e Helena serão vizinhas de várias celebridades, incluindo o casal Simone Mendes e Kaká Diniz, a cantora Simaria, os apresentadores Celso Portiolli, Eliana, Rodrigo Faro e José Luiz Datena, além da influenciadora Deolane Bezerra e do humorista Carlinhos Maia, entre outros.