Itapevi lança Campanha do Agasalho do Bem 2025 para ajudar famílias vulneráveis

A Prefeitura de Itapevi deu início nesta segunda-feira (28) à Campanha do Agasalho do Bem 2025. Promovida pelo Fundo Social de Solidariedade Acolher, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, a iniciativa segue até o dia 27 de junho com o objetivo de arrecadar roupas de inverno e cobertores. Os itens coletados serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

Os moradores que desejarem contribuir podem procurar a repartição pública mais próxima de sua residência, como as escolas municipais ou o Resolve Fácil, onde haverá caixas de coleta identificadas. É importante ressaltar que a campanha aceita apenas roupas de inverno (calças, casacos, blusas de manga longa, peças infantis) e cobertores que sejam novos ou estejam em excelente estado de conservação.

Empresas que queiram apoiar a causa podem entrar em contato diretamente com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania para agendar a entrega das doações. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Escolástica Chaluppe, 154, Centro, ou pelo telefone (11) 4143-9700 e e-mail acolherfundosocial@itapevi.sp.gov.br.

Para facilitar a participação da comunidade, será realizado um “Drive Thru do Bem” no dia 31 de maio (sábado), das 10h às 15h. Os postos de coleta estarão montados no acesso ao Corredor Oeste Metropolitano (Avenida Feres Nacif Chaluppe), no Parque da Cohab (Avenida Pedro Paulino) e no Parque Cidade (Rua Professor Dimarães Antonio Sandei).

As doações serão distribuídas gratuitamente à população por meio dos Bazares Acolher, que acontecerão nos dias 14, 21 e 28 de junho, em escolas da rede municipal, beneficiando diretamente as famílias assistidas pelos programas sociais. O material remanescente será encaminhado às Organizações da Sociedade Civil (OSCs) parceiras da prefeitura.