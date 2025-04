MC Guimê pede Fernanda Stroschein em casamento: “Ela disse sim!”

O funkeiro osasquense MC Guimê está pronto para subir ao altar novamente. Ele pediu sua namorada, a empresária Fernanda Stroschein, em casamento. A revelação foi feita por meio de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram neste domingo (27).

Na postagem, Guimê celebrou a resposta positiva da amada e se declarou: “Ela disse sim. Meu amor, você não tem a dimensão do quanto é importante para mim. Nossos momentos, planos e sonhos estão conectados com os planos de Deus em nossas vidas. Seu coração é lindo”, escreveu o músico.

Fernanda Stroschein também comemorou o noivado, compartilhando sua alegria e fé: “Eu, você e Jesus. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Te amo, meu noivo lindo”.

O casal tornou público o relacionamento em março do ano passado, depois do fim de casamento de MC Guimê com a cantora Lexa.