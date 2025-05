Itapevi realiza mutirão contra a dengue no Vitápolis neste sábado (17)

A Prefeitura de Itapevi intensifica suas ações de combate ao Aedes aegypti com a realização de mais uma edição do mutirão “Todos Contra a Dengue 2025”. Neste sábado (17), a mobilização ocorrerá no bairro Vitápolis, com o objetivo de eliminar focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, além de reforçar a conscientização da população.

As equipes da Secretaria de Saúde e do Departamento de Limpeza Pública estarão presentes nas ruas Paulo José Fernandes, Pitombas, Graviola, Cerejas, Codorna, Gaivotas, Cajamangas, Marcos José de Souza, Mangabas, Carambolas, Cajus, Mediterrâneo e Umbus. Durante o mutirão, o serviço Cata-Bagulho também atuará recolhendo móveis velhos e outros materiais descartáveis que possam servir de criadouro para o mosquito.

A Prefeitura lembra que, além dos mutirões aos sábados, as ações de bloqueio de casos confirmados e eliminação de focos identificados pela equipe de endemias continuam durante a semana. O sucesso dessas iniciativas depende do engajamento dos moradores em cuidados simples, como evitar o acúmulo de água parada em recipientes, manter caixas d’água fechadas, limpar calhas e descartar corretamente o lixo.

Dicas de Prevenção: