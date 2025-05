Inscrições abertas para a 14ª Volta da União em Osasco

Estão abertas as inscrições para a 14ª edição da Volta da União, tradicional evento de corrida e caminhada promovido pelo Shopping União de Osasco. A prova, que integra o calendário oficial da Prefeitura da cidade, está marcada para o dia 8 de junho, um sábado, com largada às 8h no estacionamento descoberto do shopping.

O evento é conhecido por atrair milhares de corredores profissionais, amadores e famílias da região de Osasco e Grande São Paulo. Os participantes poderão optar pela corrida de 9km ou pela caminhada de 4km. O kit deste ano inclui camiseta (masculina ou feminina), sacochila e medalha.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 27 de maio, ou até que o limite de vagas seja atingido, exclusivamente pelo site www.shoppinguniao.com.br. O valor é de R$ 89, acrescido de R$ 8,99 de taxa de serviço, podendo ser pago à vista ou em até 3x no cartão. Pessoas com mais de 60 anos têm 50% de desconto.

A programação do evento começa às 6h30 com a abertura da arena, seguida por alongamento e aquecimento às 7h40. Os atletas terão à disposição infraestrutura com banheiros, postos de hidratação e guarda-volumes.

A premiação totaliza R$ 12 mil em dinheiro, distribuídos aos primeiros colocados (masculino e feminino) na corrida de 9km, e aos primeiros atletas (feminino e masculino) que completarem a marca de 5km dentro da prova e a finalizarem. Todos os participantes que concluírem os percursos receberão medalhas, e os vencedores também ganharão troféus. Além disso, ao final do evento, todos os inscritos concorrerão ao sorteio de diversos prêmios, como fritadeira, esteira elétrica e bicicletas, através do número de inscrição.

Serviço:

14ª Volta da União – Shopping União de Osasco