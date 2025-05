Itapevi recebe evento “Empreenda Brasil” gratuito com foco em economia criativa, beleza e arte

Empreendedores de Itapevi, sejam iniciantes ou já estabelecidos, têm um encontro marcado no dia 5 de maio, quando a cidade sediará a edição local do “Empreenda Brasil”, um mega evento voltado para o fomento do empreendedorismo, com foco especial nas áreas de economia criativa, beleza e arte. A iniciativa será no Teatro Municipal, das 8h30 às 14h30, e espera reunir mais de 300 participantes.

Organizado pelo Empreenda Brasil em parceria com a Prefeitura de Itapevi e o Sebrae, com apoio do SENAR, FAESP e DO AGRO, o evento é totalmente gratuito e visa oferecer um dia intenso de aprendizado e troca de experiências. A programação contará com a participação de especialistas que abordarão temas cruciais para quem tem ou quer abrir um negócio, como Arte de Vendas, Ações Empreendedoras, Novas Tecnologias e Marketing Digital.

Entre os nomes confirmados para compartilhar conhecimento e inspirar o público estão Fernanda Torres, Patricia, Juliana Farah, Virginia Prado, Andrea Muniz e Josi Simões. Além das palestras, o evento contará com a participação musical da cantora Kilia Pascoal e do cantor Zé Henrique, da dupla Zé Henrique e Gabriel.

O “Empreenda Brasil” faz parte de um circuito de eventos que passará também por Osasco, Campinas, Pedreira e Ibiúna ao longo do primeiro semestre de 2025. O objetivo do circuito é reconhecer, premiar e valorizar empreendedores e empresários que impulsionam o crescimento econômico e social nos municípios participantes, fortalecendo o ecossistema empresarial local através da discussão de tendências e histórias inspiradoras.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas antecipadamente através da plataforma Sympla, pelo link: https://is.gd/w27DNO.