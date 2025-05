Parque Shopping Barueri e Coca-Cola celebram Dia das Mães com pratos colecionáveis

Para celebrar o Dia das Mães, o Parque Shopping Barueri lançou a campanha especial “Magia de Mãe”, em parceria com a Coca-Cola. A iniciativa, que segue até o dia 11 de maio ou enquanto durarem os estoques, oferece aos clientes a oportunidade de ganhar pratos colecionáveis e personalizados, criados especialmente para homenagear as figuras maternas.

Os pratos, disponíveis em quatro modelos exclusivos, contam com frases e desenhos que celebram o amor, o respeito e o acolhimento associados à maternidade.

Para participar da promoção, os clientes precisam realizar compras no valor mínimo de R$ 300 nas lojas participantes do shopping. Além disso, é necessário que a nota fiscal apresentada inclua a compra de, pelo menos, um produto da marca Coca-Cola.

Após atingir o valor e cumprir o requisito do produto, o cliente deve cadastrar suas notas fiscais no site da promoção (genpromo.com.br). Com o cadastro validado, a troca pelo prato colecionável pode ser realizada no balcão da promoção, localizado no piso L1.

O regulamento da promoção está disponível no site do Parque Shopping Barueri.