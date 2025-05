Itapevi recebe evento para profissionais da cultura nesta quarta-feira (21)

Itapevi recebe nesta quarta-feira, 21 de maio, o GIRO PRO, evento que é parte do CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, visa impulsionar a qualificação de profissionais e incentivar a inovação no setor cultural e criativo regional. O encontro está marcado para as 18h30, no Teatro Municipal de Itapevi, localizado na Rua Professor Irineu Chaluppe, 65, Centro.

Gerenciado pelo idg – Instituto de Desenvolvimento e Gestão, o CULTSP PRO realiza o GIRO PRO em Itapevi com a parceria da Prefeitura Municipal. A participação é aberta ao público e gratuita, não sendo necessária inscrição prévia.

O GIRO PRO se configura como uma ação estratégica do CULTSP PRO, desenhada para levar qualificação profissional gratuita a todas as regiões administrativas do estado de São Paulo. A proposta é criar um espaço de diálogo e troca de experiências, reunindo artistas e representantes locais em uma roda de conversa focada na reflexão sobre o fazer artístico na cidade. Este encontro busca não apenas o intercâmbio de ideias, mas também a construção de pontes entre diferentes perspectivas culturais, fortalecendo os laços entre a comunidade artística e as esferas institucionais.

Sobre o CULTSP PRO

O CULTSP PRO é um programa de formação e qualificação direcionado ao setor cultural e criativo brasileiro. Até o final de dezembro de 2024, o programa já havia realizado mais de 35 mil atendimentos em mais de 220 municípios através de cursos, palestras, eventos e outras ações formativas. A meta é expandir para mais de 2.300 atividades anuais até 2029, beneficiando mais de 500 mil pessoas.

Os cursos oferecidos pelo CULTSP PRO são organizados em seis escolas temáticas, cobrindo áreas como Artes (performance, cenografia, produção musical), Patrimônios e Equipamentos (gestão de museus, curadoria), Audiovisual, Games e Tecnologias, Conteúdo, Design e Artes Visuais (design gráfico, fotografia), Tradições e Expressões Criativas (gastronomia, moda sustentável) e Inovação e Sustentabilidade (empreendedorismo, projetos culturais). Há também o Programa Qualificação em Artes, focado em Dança e Teatro, para aprimorar grupos artísticos e valorizar culturas regionais.

Serviço – Seminário GIRO PRO Itapevi: