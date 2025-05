1º Festival do Morango e Cerveja agita Santana de Parnaíba de 23 a 25 de maio

A cidade de Santana de Parnaíba (SP) se prepara para receber a primeira edição do Festival do Morango e Cerveja. O evento, com entrada gratuita, será realizado de 23 a 25 de maio, das 11h às 22h, na Praça dos Trabalhadores, localizada no bairro Fazendinha.

Os visitantes poderão se deliciar com diversas sobremesas à base de morango, desde clássicos como tortas e merengues até criações inovadoras.

Além das estrelas do festival, bistrôs gastronômicos oferecerão pratos salgados e doces variados, acompanhados por uma seleção especial de cervejas artesanais, garantindo opções para todos os paladares.

Diversão para todo o público

A diversão será garantida para todas as idades. O festival oferecerá um ambiente interativo com jogos de tabuleiro gratuitos, como Detetive, Uno e Dominó, para momentos de descontração entre amigos e familiares. P

ara as crianças, um parque inflável promete horas de alegria, enquanto os adultos poderão relaxar ao som de música ao vivo e desfrutar da experiência gastronômica.

SERVIÇO

Festival do Morango e Cerveja

Data: De 23 a 25 de maio de 2025

Horário: Das 12h às 22h

Local: Praça Dos Trabalhadores – Fazendinha – Santana de Parnaíba – SP

Entrada: Gratuita