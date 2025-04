Jandira apresenta espetáculo gratuito “A Paixão de Cristo” no Teatro Municipal Luiz Gonzaga

A cidade de Jandira se prepara para uma noite de fé e emoção com a apresentação do espetáculo teatral “A Paixão de Cristo”. Promovido pela Secretaria de Cultura da Prefeitura, o evento gratuito acontece nesta sexta-feira, 18 de abril, com início às 19h, no palco do Teatro Municipal Luiz Gonzaga.

A encenação busca retratar os últimos e marcantes momentos de Jesus Cristo na Terra, oferecendo ao público uma experiência que une arte, fé e reflexão através de uma produção dedicada e emocionante. É uma oportunidade para famílias e a comunidade em geral vivenciarem essa importante narrativa da tradição cristã.

O Teatro Municipal Luiz Gonzaga está localizado na Rua Rubens Lopes da Silva, 400, no bairro Parque JMC. A entrada é franca.