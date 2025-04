Prefeito de Santana de Parnaíba reajusta em 40% vale-alimentação dos servidores municipais

Os servidores públicos municipais de Santana de Parnaíba receberão um incremento significativo em seu vale-alimentação. Durante um evento dedicado à Evolução Funcional dos colaboradores, realizado no início deste mês, o prefeito Elvis Cezar confirmou um reajuste de 40% no valor do benefício. Com a medida, o cartão que atualmente carrega R$ 418 passará a ter o valor de R$ 585,20.

A iniciativa beneficiará aproximadamente 6,8 mil servidores. O aumento contempla diversas categorias, incluindo os funcionários concursados pertencentes aos grupos A, B, C, D e E do quadro geral, os integrantes da Guarda Civil Municipal (GCM) desde a 3ª Classe até o cargo de Inspetor, e também os profissionais que atuam no magistério da rede municipal.

Vale lembrar que a concessão do vale-alimentação e suas regras estão estabelecidas nas Leis Municipais nº 3.116, 3.117 e 3.119, datadas de 2011.

Segundo a administração municipal de Santana de Parnaíba, este reajuste faz parte de uma política contínua de valorização dos servidores públicos. O prefeito Elvis Cezar ressaltou que o aumento de 40% supera o compromisso assumido durante a campanha.