Jorge Aragão faz show gratuito em Osasco neste domingo, 25

O renomado sambista Jorge Aragão se apresentará no SESI Osasco neste domingo, 25 de maio. O show faz parte do projeto “Circuito Todos os Sons”, uma iniciativa do SESI-SP que promove o acesso gratuito à música brasileira de qualidade em diversas unidades do estado.

O evento em Osasco terá início a partir das 14h e contará com uma programação especial para toda a família, incluindo brinquedos infláveis para as crianças e uma variedade de food trucks. Antes da apresentação principal de Jorge Aragão, o público poderá curtir o show de abertura do cantor Marcelo Peixoto.

Jorge Aragão, que iniciou sua celebrada carreira nos anos 80, é considerado um dos pilares do samba brasileiro e continua sendo um sucesso, com mais de 20 álbuns lançados ao longo de sua trajetória.

Conhecido por hits atemporais como “Eu e Você Sempre” e “Lucidez”, o show em Osasco será uma oportunidade única para o público relembrar clássicos e celebrar a riqueza da música popular brasileira.

Ingressos e endereço

A entrada para o evento é gratuita, mas é necessário realizar a reserva de ingressos antecipadamente através do site Meu SESI (www.sesisp.org.br/eventos), sujeita à disponibilidade.

O show será realizado no campo de futebol do SESI Osasco, localizado na rua Calixto Barbieri, 23 e 83, Jardim Piratininga.