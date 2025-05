Fatec Osasco oferece cursos de Automação, TI, Gestão e mais; inscreva-se no vestibular

Fatec Osasco oferece cursos de Automação, TI, Gestão e mais; inscreva-se no...

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) está com inscrições abertas para o vestibular do segundo semestre de 2025, oferecendo uma variedade de cursos superiores de tecnologia em áreas estratégicas para o mercado de trabalho. Na Fatec Osasco, por exemplo, são oferecidas mais de 350 oportunidades em sete cursos gratuitos.

Cursos e vagas disponíveis na Fatec Osasco:

A Fatec Osasco, localizada na rua Pedro Rissato, 30, na Vila dos Remédios, oferece vagas em diversos períodos, atendendo a diferentes perfis de estudantes:

Automação Industrial:

Manhã: 36 vagas

Noite: 36 vagas

Desenvolvimento de Software Multiplataforma:

Noite: 25 vagas (Algumas disciplinas deste curso serão ministradas à distância, em formato online e síncrono, conforme o projeto pedagógico).

Gestão Empresarial:

EaD (Ensino a Distância): 26 vagas

Gestão Financeira:

Tarde: 35 vagas (Algumas disciplinas deste curso serão ministradas à distância, em formato online e síncrono).

Noite: 26 vagas (Algumas disciplinas deste curso serão ministradas à distância, em formato online e síncrono).

Manutenção Industrial:

Manhã: 38 vagas

Noite: 39 vagas

Redes de Computadores:

Tarde: 34 vagas

Noite: 31 vagas

Sistemas Biomédicos:

Manhã: 30 vagas

Inscrições no Vestibular da Fatec

As inscrições para o processo seletivo devem ser feitas online, no site vestibular.fatec.sp.gov.br/, até o dia 6 de junho, às 15h. É fundamental que os candidatos leiam atentamente o edital para conhecer todos os requisitos e o cronograma do vestibular.

Para mais informações sobre a Fatec Osasco e seus cursos, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (11) 3603-9910, pelo e-mail f216.secretaria@fatec.sp.gov.br ou acessar o site da unidade: www.fatecosasco.edu.br.