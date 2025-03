Kinoplex Osasco exibe “Branca de Neve” em sessão adaptada a autistas sábado, 29

O Kinoplex Osasco, rede de cinema presente no SuperShopping, exibe neste sábado (29), às 11h, o lançamento “Branca de Neve” na Sessão Azul, adaptada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A sessão especial apresentará o live action da Disney em versão dublada, em uma iniciativa inclusiva que busca proporcionar um ambiente acolhedor e agradável para todos. “Nosso objetivo é criar um ambiente onde todos se sintam bem-vindos e possam desfrutar do entretenimento”, afirma Karina Aono, coordenadora de Marketing do empreendimento administrado pela Alqia.

Inspirado no clássico conto dos Irmãos Grimm, o musical “Branca de Neve” narra a jornada da princesa que foge da Rainha Má, sua madrasta, que planeja eliminá-la por inveja de sua beleza. Em seu refúgio na floresta, Branca de Neve encontra os sete anões e embarca em uma aventura repleta de canções inéditas de Benj Pasek e Justin Paul, vencedores do Oscar e do Globo de Ouro.

Para garantir o conforto e o bem-estar do público autista, a Sessão Kinoplex Azul oferece uma experiência adaptada, com som em volume mais baixo, iluminação parcial durante toda a exibição, lotação reduzida para permitir a livre movimentação e interação, e ausência de trailers e publicidades.

Os ingressos estão disponíveis para compra na bilheteria do Kinoplex Osasco e no site oficial do shopping center KINOPLEX OSASCO | Kinoplex – O cinema para todos.