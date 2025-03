Engemix abre filial em Osasco

A Engemix, empresa que atua no mercado de concreto e pertencente ao grupo Votorantim Cimentos, acaba de inaugurar uma nova filial em Osasco, ampliando sua capacidade de atendimento nas cidades da região metropolitana, como Barueri e Santana de Parnaíba, além da Capital.

Localizada na rua Armindo Hanne, em Presidente Altino, em uma área de aproximadamente 5.000 m², a filial da Engemix em Osasco tem capacidade para produzir 25.000 metros cúbicos de concreto por mês. Essa quantidade é suficiente para a construção de cerca de cinco edifícios de 10 andares, e a nova tecnologia proporciona uma produtividade duas vezes maior que a dos modelos convencionais.

A nova unidade se destaca por sua avançada tecnologia, com a instalação de uma misturadora de concreto importada que otimiza a produção e a qualidade do material. O equipamento garante a dosagem e a mistura precisa dos componentes – cimento, areia, brita, água e aditivos – resultando em um concreto superior.

“A filial de Osasco é pioneira na região Sudeste ao incorporar essa tecnologia de ponta. Buscamos unir qualidade superior do concreto, agilidade no atendimento e um forte compromisso com o meio ambiente, fortalecendo nossa presença no mercado”, destacou Ricardo Soares, diretor da Engemix.

Com mais de 55 anos de experiência, a Engemix opera em nove estados brasileiros, fornecendo materiais de construção e soluções sustentáveis para diversos projetos.