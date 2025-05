Linha que liga Barueri a Santana de Parnaíba terá itinerário alterado a partir de 2 de junho

A BB Transporte e Turismo informou que a linha intermunicipal 518TRO, que liga Barueri (Jardim do Líbano) a Santana de Parnaíba (Residencial Burle Marx), sofrerá alterações em seu itinerário a partir do dia 2 de junho.

As mudanças incluem: no Jardim Paulista, a partir da Estrada dos Pinheiros, o ônibus acessará diretamente a Estrada Velha de Itapevi, suprimindo o trecho que passava pela Rua Belgrado até a Alameda Antuérpia, seguindo direto pela Avenida Zélia. Além disso, a linha deixará de atender a Rua da Prata, passando a utilizar a Avenida Mario Sadanori Doi, próximo ao Assaí Atacadista.

Outra alteração significativa é que a linha deixará de operar no formato circular e passará a ter um ponto de controle no Residencial Alphaville 10. Os usuários podem acompanhar o trajeto do ônibus em tempo real pelo aplicativo Cittamobi. Para mais informações, o Atendimento ao Cliente da BB está disponível pelo telefone 11 97423-6225.