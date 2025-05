Osasco terá primeiro cemitério vertical no Santo Antônio

A cidade de Osasco receberá seu primeiro cemitério vertical, que será construído no Cemitério Santo Antônio. O anúncio foi feito pelo prefeito Gerson Pessoa em suas redes sociais.

Segundo Pessoa, as obras de ampliação do local contarão com nova ala que terá formato verticalizado, utilizando gavetas biosseguras.

Na primeira fase do projeto, está prevista a entrega de mais de dois mil novos túmulos. De acordo com o prefeito, o objetivo da iniciativa é oferecer mais dignidade, segurança, respeito e cuidado às famílias osasquenses. A conclusão desta etapa inicial está programada para até o dia 2 de novembro, Dia de Finados.