Linhas 8 e 9 da ViaMobilidade terão operação 24h para a Virada Cultural

A ViaMobilidade, concessionária responsável pelas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos, anunciou uma operação especial para atender o público durante a Virada Cultural. De sábado (24) para domingo (25), todas as estações das duas linhas operarão 24 horas ininterruptamente, exclusivamente para desembarque de passageiros e transferência entre linhas.

A medida visa facilitar o deslocamento de quem for aproveitar as atrações do evento. A ViaMobilidade sugere algumas opções culturais próximas às suas estações: quem desembarcar na Estação Santo Amaro (Linha 9-Esmeralda) poderá conferir a programação com shows no Centro Cultural Santo Amaro e apresentações no Teatro Paulo Eiró. Já os usuários da Estação Lapa (Linha 8-Diamante) terão fácil acesso ao Tendal da Lapa, que contará com shows de artistas como Lenine e Mariana Aydar.