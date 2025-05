Basket Osasco perde em casa pelo Brasileiro CBB

O Basket Osasco teve um revés no Campeonato Brasileiro CBB. Na noite de quinta-feira (22), no ginásio Geodésico, em Osasco, a equipe lutou intensamente mas foi superada pelo Brusque-SC pelo placar apertado de 75 a 74.

No confronto pelo Brasileiro, o ala-pivô Tarek, camisa 10 da Coruja, foi o cestinha da partida com 19 pontos, além de contribuir com sete rebotes. Outros destaques osasquenses foram Jeanzinho, com 11 pontos, cinco rebotes e sete assistências, Matheus Ferreira, que marcou 11 pontos, pegou cinco rebotes e deu duas assistências, e Gui Pedra, com 10 pontos.

Imediatamente após o duelo com o time catarinense, a delegação do Basket Osasco embarcou rumo a Itatiaiuçu-MG, onde enfrentará o Cruzeiro nos dois primeiros jogos da série melhor de cinco. Esta será a segunda final de uma competição nacional disputada pela equipe osasquense em menos de um ano – em junho de 2023, a Coruja sagrou-se campeã do Brasileirão CBB em um memorável Final Four em Santos.

“Vamos para mais uma final com coragem e muita determinação. Foco total no jogo 1 da série para fazermos uma grande partida”, destacou o armador Jeanzinho.

Os dois primeiros jogos serão em Minas Gerais. O terceiro confronto, marcado para 31 de maio, e um eventual quarto jogo, no dia 2 de junho, acontecerão no ginásio Geodésico, em Osasco, com entrada gratuita para os torcedores.

Confira o calendário completo da grande final: