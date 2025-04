Loja Youcom será inaugurada no SuperShopping Osasco

O SuperShopping Osasco confirmou a chegada de uma nova operação de moda ao seu portfólio: a loja Youcom. Voltada ao público jovem e com foco em tendências urbanas, a unidade ficará localizada no segundo piso do empreendimento.

A Youcom é conhecida por oferecer peças versáteis e atuais, como camisetas, jeans, jaquetas e acessórios, que buscam aliar estilo, autenticidade e conforto.

Segundo a coordenação de Marketing do SuperShopping Osasco, a chegada da Youcom faz parte da estratégia de oferecer mais variedade e estilo, contribuindo para a experiência de compra dos frequentadores e consolidando o local como um destino de passeio para as famílias da região.

A data da inauguração ainda não foi informada.